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Во Львовской области двое полицейских разбились насмерть на мотоцикле

Погибшим было по 19 лет.

Вечером 5 апреля в Жовковском районе Львовской области в результате ДТП погибли двое сотрудников полиции.

На сайте Государственного бюро расследований говорится, что около 22:00 мотоцикл Suzuki, на котором они передвигались, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Погибшим было по 19 лет.

Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

На сайте полиции Львовской области указаны их имена - капрал полиции, младший инспектор-кинолог Кинологического центра Игорь Цюпка и рядовой батальона полиции особого назначения Юрий Савка.

Юрий Савка
Юрий Савка
Игорь Цюпка
Игорь Цюпка

"Выражаю глубокую скорбь по поводу трагической гибели двух наших сослуживцев - девятнадцатилетнего Игоря Цюпки и Юрия Савки, которому через несколько недель должно было исполниться двадцать лет. Ребята были друзьями с детства, вместе учились, совсем недавно вместе пришли на службу в полицию и вместе погибли. Это трагедия, когда умирают такие молодые люди - трагедия для родителей, родных и для нас, полицейских", - заявил по этому поводу начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

Обстоятельства ДТП будут расследовать по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что 5 апреля в поселке Марковка Луганской области ДТП со смертельным исходом совершил пограничник, а в Херсоне полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой, в результате чего в больницу попали пять человек, в том числе оба патрульных.

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