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В России в ДТП погиб эпатажный блогер из Украины

Автомобиль, на котором ехал Павел Петель, влетел в припаркованный грузовик.

В России в ДТП погиб эпатажный блогер из Украины
Павел Петель
Фото: /iz.ru/

Эпатажный блогер Павел Петель родом из Украины погиб в ДТП на Симферопольском шоссе в российском городе Подольске.

Об этом сообщило издание "Комсомольская правда в Украине".

4 апреля Павел на попутке направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово. На подъезде к столице РФ водитель Mercedes на скорости около 200 км/ч врезался в стоящий на заправке грузовик.

Блогер сидел на переднем пассажирском сиденье и погиб на месте. Водитель легковушки и еще один пассажир также скончались. Еще один пассажир доставлен с тяжелыми травмами в больницу.

Фото: kp.ua/incidents

Павел Петель - гражданин Украины. Он родился в Днепре в малообеспеченной семье. В 2010 году Петель приехал покорять Россию. Там он начал заниматься бодибилдингом.

Петель известен своим участием в российском телешоу "Давай поженимся" и эпатажными появлениями в женской одежде и с ярким макияжем. Он также вел видеоблог в YouTube, где в образе "богатой женщины" рассказывал о трендах в одежде и рассуждал о моде.

Павел Петель
Фото: lilabo.net
Павел Петель

Известно, что в РФ близких родственников у него нет.

Напомним, ранее на одесской трассе под Киевом грузовик врезался в остановившиеся автобусы, два человека погибли.

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