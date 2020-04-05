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В Иране после коронавируса выздоровел 100-летний мужчина

Пациент проходил лечение в больнице почти неделю и уже выписан домой.

В Иране после коронавируса выздоровел 100-летний мужчина
Фото: EPA/UPG

В иранском городе Кум от коронавируса нового типа (Сovid-19) вылечился мужчина в возрасте 100 лет.

Об этом пишет турецкое агентство Анадолу со ссылкой на иранское информагентство IRNA.

Сообщается, что пациент проходил лечение в больнице почти неделю и уже выписан домой.

В социальных медиа распространились видеозаписи, на которых пожилой мужчина благодарит медиков и сотрудников больницы.

Ранее от Сovid-19 в Иране вылечились пациенты в возрасте 90, 91-го, 102-х и 106-ти лет.

Впервые коронавирус был зарегистрирован в Иране 19 февраля в городе Кум, затем распространился по всей стране.

Спустя месяц сообщалось, что в Иране смерти от коронавируса фиксируют каждые 10 минут.

По состоянию на 5 апреля, от Сovid-19 в Иране скончались 3 603 человек, число инфицированных составляет 58 226.

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