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В мире 1,1 млн человек заболели коронавирусом, умерли - почти 60 тыс.

На первом месте по количеству больных - США, по количеству смертей - Италия.

В мире 1,1 млн человек заболели коронавирусом, умерли - почти 60 тыс.
В одной из больниц Уханя, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса
Фото: hi-news.ru

В мире от COVID-19 умерли 59 131 человек, вылечились – 225 942. Всего с начала вспышки коронавируса подтвердили 1 100 283 случаев заражения. Об этом сообщает центр Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Лидером по количеству больных коронавирусом являются Соединенные Штаты: подтверждено почти 278 тысяч случаев заражения.

В Италии и Испании обнаружили по 120 тысяч больных. В Германии диагностировали более 91 тысячи заражений, во Франции – 65,2 тысяч, в Великобритании – 38,6 тысяч, в Турции – 20,9 тысяч.

Больше всего жертв зарегистрировали в Италии – 14,6 тысяч. За ней следует Испания, там 11,1 тысяч смертей. В США -  7159 смертей, в том числе 1867 - в штате Нью-Йорк, во Франции – 6,5 тысяч, в Великобритании – 3,6 тысяч.

Также около 30 тысяч вылечились в Испании, 24,5 тысяч в Германии, почти 20 тысяч в Италии, во Франции – 14,1 тысяч, в США – 9,7 тысяч.

В Украине зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19, 27 украинцев умерли.

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