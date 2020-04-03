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В течение дня в Украине подтвердили 130 новых случаев коронавируса

Из 1072 инфицированных украинцев 27 скончались от COVID-19, 22 - выздоровели.

В течение дня в Украине подтвердили 130 новых случаев коронавируса
Фото: EPA/UPG

В Украине зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19. Таким образом, в течение дня подтвердили 130 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает телеграм-канал Коронавірус_інфо.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием случая COVID-19", - говорится в сообщении.

В общем в Украине зафиксированы 27 летальных случаев от COVID-19 (на 4 больше, чем утром 3 апреля). Еще трое пациентов излечились от коронавирусной инфекции. Их число выросло до 22 человек. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По данным на утро 3 апреля количество инфицированных коронавирусом в стране составило 942. За сутки госпитализировали 79 человек, из них - 5 детей.

Сообщалось, что умерли 23 пациента (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели.

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