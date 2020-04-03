​США купили у России "гумпомощь" после разговора Трампа с Путиным, - Госдеп
​США купили у России "гумпомощь" после разговора Трампа с Путиным, - Госдеп
Никто не знает, где может заразиться | Видеоблог Сони Кошкиной
Никто не знает, где может заразиться | Видеоблог Сони Кошкиной
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
"На коленях ползают и просят - снимите санкции", - Порошенко про Россию
"На коленях ползают и просят - снимите санкции", - Порошенко про Россию
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Российская помощь Ломбардии. Когда на кону санкции и вода в Крым
Российская помощь Ломбардии. Когда на кону санкции и вода в Крым
В Ивано-Франковском роддоме умерла третья женщина, на вскрытии выявили пневмонию и заподозрили коронавирус
В Ивано-Франковском роддоме умерла третья женщина, на вскрытии выявили пневмонию и заподозрили коронавирус
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942

За сутки госпитализировали 79 человек, из них - 5 детей. 

Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942
В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні
Фото: facebook/Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Количество зафиксированных в Украине случаев заболевания коронавирусом выросло до 942. По состоянию на 10:00 3 апреля, умерли 23 пациента (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели. 

За сутки зафиксировали 138 новых случаев. Об этом сообщили на странице Минздрава в Facebook, детали на брифинге утончил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

За 2 апреля госпитализировали 79 человек, из них - 5 детей. 

Статистика по областям:

  • Винницкая - 61;
  • Волынская - 10;
  • Днепропетровская - 12;
  • Донецкая - 8;
  • Житомирская - 6;
  • Закарпатская - 24;
  • Запорожская - 22;
  • Ивано-Франковская - 81;
  • Кировоградская - 5;
  • Киев - 180;
  • Киевская область - 70;
  • Львовская область - 3;
  • Луганская - 3;
  • Одесская - 20;
  • Полтавская - 5;
  • Ровенская - 25;
  • Сумская - 30;
  • Тернопольская - 114;
  • Харьковская - 1;
  • Херсонская - 4;
  • Хмельницкая - 7;
  • Черновицкая - 171;
  • Черкасская - 55;
  • Черниговская - 5.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья и областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля, в центр поступило 570 случаев о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщений о подозрении", - говорится в сообщении.

Виктор Ляшко уточнил, что из 942 пациентов госпитализированы 477 человек,  из них 25 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек.

Напомним, что по состоянию на вечер 2 апреля в Украине зафиксировали 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В течение дня лабораторно подтвердили 93 новых случая коронавируса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также