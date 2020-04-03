Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942

Количество зафиксированных в Украине случаев заболевания коронавирусом выросло до 942. По состоянию на 10:00 3 апреля, умерли 23 пациента (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели.
За сутки зафиксировали 138 новых случаев. Об этом сообщили на странице Минздрава в Facebook, детали на брифинге утончил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
За 2 апреля госпитализировали 79 человек, из них - 5 детей.
Статистика по областям:
- Винницкая - 61;
- Волынская - 10;
- Днепропетровская - 12;
- Донецкая - 8;
- Житомирская - 6;
- Закарпатская - 24;
- Запорожская - 22;
- Ивано-Франковская - 81;
- Кировоградская - 5;
- Киев - 180;
- Киевская область - 70;
- Львовская область - 3;
- Луганская - 3;
- Одесская - 20;
- Полтавская - 5;
- Ровенская - 25;
- Сумская - 30;
- Тернопольская - 114;
- Харьковская - 1;
- Херсонская - 4;
- Хмельницкая - 7;
- Черновицкая - 171;
- Черкасская - 55;
- Черниговская - 5.
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья и областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля, в центр поступило 570 случаев о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщений о подозрении", - говорится в сообщении.
Виктор Ляшко уточнил, что из 942 пациентов госпитализированы 477 человек, из них 25 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек.
Напомним, что по состоянию на вечер 2 апреля в Украине зафиксировали 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В течение дня лабораторно подтвердили 93 новых случая коронавируса.