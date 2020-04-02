В Нидерландах коронавирусом заболела украинка и ее семья

В Нидерландах коронавирусом заболела украинка, ее муж и ребенок. Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, пишет "Укринформ".

"Одна гражданка Украины, ее муж, гражданин Нидерландов, и ребенок заболели коронавирусом. Они находятся в изоляции дома и проходят специальный курс лечения. Посольство поддерживает с ними контакт, состояние здоровья улучшается", - сообщил Ченцов.

Он пояснил, что в Нидерландах также возникла невозможность одновременного проведения лабораторных ПЦР-тестов на COVID-19 большому количеству людей.

"Лабораторные тесты в Нидерландах делаются только при наличии симптомов, которые свидетельствуют о тяжелом течении болезни и пациентам из самых уязвимых категорий населения. По рекоменадици Нацинститута общественного здоровья и окружающей среды, пациенты с неосложненными признаками отправляются в самоизоляцию. В случае ухудшения самочувствия по телефону нужно консультироваться с врачом общей практики, который и принимает дальнейшие решения", - пояснил посол.

Напомним, в МИД сообщали, что, по состоянию на 31 марта, восемь граждан Украины вылечились от коронавируса за границей.

Еще 32 украинца проходили лечение: трое в Австрии, один в Великой Британии и Северной Ирландии, четверо в Доминикане, один в Испании, пятеро в Италии, двое в Нигерии, один в Нидерландах, двое в ОАЭ, четверо в Польше, один на Сейшельских островах, один в Сербии, один в США, четверо в Германии, один в Швейцарии и еще один в Швеции.