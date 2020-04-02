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В Украине коронавирус был подтвержден у 57 детей

Из 804 пациентов с диагнозом COVID-19 госпитализированы 398. 

В Украине коронавирус был подтвержден у 57 детей
Фото: facebook.com/president.gov.ua

В Украине коронавирусная болезнь подтверждена у 57 детей и 747 взрослых. Об этом сообщили на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

На стационарном лечении находятся 398 пациентов, из них 15 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

"Самая большая часть заболевших - лица в возрасте от 30 до 60 лет - 60,7%", - добавили в Центре. 

Среди 20 летальных случаев - 15 женщин и 5 мужчин. Большинство из них - люди в возрасте от 50 лет.

Сообщается, что любому человеку, который контактировал с подтвержденным, подозрительным или вероятным случаем COVID-19, устанавливается подозрение на наличие SARS-CoV-2, он должен быть протестирован. 

Контактные лица любых недавно обнаруженных или подтвержденных случаев COVID-19 должны быть установлены и подлежат мониторингу состояния здоровья. 

Напомним, что по состоянию на 10 утра 2 апреля в Украине подтверждены 804 случая COVID-19. Суточный рост количества заболевших 1 апреля стал самым большим с начала эпидемии. Большой скачок зафиксировали в Черновицкой области (39 новых случаев) и Киеве (26 новых случаев).

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