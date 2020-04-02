Національна служба здоров’я: як вона працює?

До початку карантину особливим випробуванням у позаробочому житті були великі родинні зібрання, на яких розпитували про реформу та про «Ой, як називається ця ваша нова служба?». Бо реформа медицини вже кілька років у пріоритетах громадян, а спрага до інформації шалена. Тож давайте розберемося, що й до чого.

Нова служба

«Ця нова служба» носить назву Національна служба здоров’я України (НСЗУ). Це зовсім новий орган влади, створений у 2018 році саме для реалізації ідей медичної реформи. Давайте пригадаємо основні ідеї реформи:

Держава починає використовувати кошти на медичну допомогу пацієнту, а не на утримання ліжок («пацієнт у центрі»).

Люди більше не прикріплені до медичних закладів за місцем прописки, а можуть вільно обирати, куди звернутися - і туди держава заплатить за них («гроші ходять за пацієнтом»).

Держава нарешті визначає перелік медичних послуг, які вона може гарантувати своїм громадянам у межах виділеного державного бюджету (аналог страхового полісу).

У новій системі діють прозорі правила, які однакові для всіх.

Медичні заклади отримують більше управлінської свободи, щоби ефективніше використовувати наявні ресурси.

Чому би просто не озадачити цим МОЗ, спитаєте ви? Відповідь доволі проста - бо це, насправді, величезний обсяг роботи, не притаманний міністерству. І всі країни, які пройшли шлях до цивілізованої медицини, в той чи інший спосіб виділили окрему організацію, яка відповідає за оплату за надану медичну допомогу. На початку цього важливого шляху знаходиться зараз і Україна.

І якщо ми вже говоримо про оплату за надану медичну допомогу, давайте також пригадаємо, що найкращим підходом в охороні здоров’я є стратегічні закупівлі.

Саме Національна служба здоров’я як стратегічний закупівельник аналізує потреби громадян у медичних послугах, визначає найбільш ефективні методи оплати за різні види послуг, а також обирає ті медичні заклади, які здатні надавати безпечну та якісну допомогу. Маючи прямі договори з медичними закладами, Національна служба здоров’я може оперативно реагувати на те, що відбувається з наданням послуг. Це особлива перевага для країн під час складних ситуацій, таких як пандемія коронавірусу, про що свідчить досвід інших країн.

Цитата зі статті The Economist: «Універсальні системи, на зразок Британської NHS, набагато легше справляються з мобілізацією ресурсів та кризовою адаптацією правил, в порівнянні з фрагментованими, приватними системами, які мусять розбиратись, хто кому повинен платити і хто за що відповідає».

А що там всередині?

Тож, ось вона, Національна служба здоров’я. Чим вона займається, що встигла зробити, що планує? І, до речі, як допомагає країні подолати коронавірус?

Всередині Національної служби здоров’я постійно відбувається кілька важливих та інноваційних для нашої країни процесів. Насамперед - розробка та вдосконалення того самого переліку гарантованих послуг, про який згадували вище. Ми називаємо його програмою медичних гарантій. Це той самий аналог страхового полісу від держави на медичні послуги.

Наступним кроком Національна служба здоров’я укладає прямі договори із медичними закладами (та аптеками) на надання послуг з програми медичних гарантій. Важливо, що перед тим Національна служба здоров’я продумує, а яким вимогам повинен відповідати медичний заклад, щоби укласти договір? Адже укладення договорів відбувається лише з однією метою - щоб громадяни могли отримати належну допомогу. Між НСЗУ та закладом / аптекою нема посередників, прямий договір, пряме звітування, пряма оплата.

Але НСЗУ має бути переконана, що сплачує за справжніх пацієнтів, за дійсно надану допомогу - і тому використовує різні інструменти, зокрема моніторинг. При чому, НСЗУ має три види моніторингу: автоматичний (аналіз великих масивів даних), фактичний (виїзди в заклади), клінічний (аналіз даних для оцінки якості послуг). Якщо моніторинг виявляє порушення умов договору, то спільно розробляється план удосконалення для закладу.

Оскільки ми вже згадали про дані, то їх у НСЗУ надзвичайно багато. Бо жодного кроку в реформі НСЗУ не робить без відповідного електронного рішення. Для цього є кілька підстав: потрібні справді надійні дані; потрібен швидкий доступ до найсвіжіших даних; можливість опрацьовувати величезні обсяги даних; прозорість рішень. Прибираючи можливість «домовитися», ми будуємо нову, чесну систему. Кожен крок у якій зафіксований на аналітичних панелях на нашому сайті.

НСЗУ також допомагає медичним закладам готуватися до нової системи. Для цього окремий департамент - Академія НСЗУ - готує різні навчальні матеріали. Наприклад, онлайн курс з кодування за ДСГ (одразу забудьте цю абревіатуру!), невеликі посібники, інструкції та інше.

А ще родзинкою НСЗУ є контакт-центр за коротким номером 16-77. Дзвінки на цей номер безкоштовні, в автоматичному режимі чи від оператора можна отримати відповідь на питання про нові правила в охороні здоров’я. Це зовсім новий формат спілкування державного органу з громадянами.

Контакт-центр НСЗУ - 16-77

Що встигла зробити за ці два роки НСЗУ?

З 2018 року почали працювати нові правила для первинки. Первинка (або ж первинна медична допомога) - це ваш сімейний лікар або терапевт, або педіатр. Що змінилося? Насамперед, ви тепер можете вільно обирати лікаря та підтверджувати свій вибір поданням декларації. По-друге, це вплинуло на розподіл грошей між закладами - де більше пацієнтів, туди НСЗУ сплачує більше коштів. А пацієнти почали звертати також увагу на сервіс і ставлення до них у закладах. До речі, вперше держава почала платити приватним медичним закладам і лікарям-ФОПам. По-третє, багато лікарів і медсестер на первинці отримали помітне підвищення зарплати.

До речі, в новій системі розмір зарплати медика більше не залежить від Єдиної тарифної сітки, яку затверджує Кабінет міністрів. Відтепер це процес перемовин та укладення колективного трудового договору. Це питання, які узгоджуються між керівником закладу та медичними працівниками. Якщо керівник зацікавлений утримати чи залучити найкращих професіоналів, він буде шукати для цього управлінські та фінансові рішення. Адже від цього буде залежати й те, скільки пацієнтів звернеться до його закладу, а значить - і скільки коштів прийде від НСЗУ. Адже НСЗУ не платить зарплати чи комунальні послуги, НСЗУ оплачує надану медичну допомогу. Так зараз є на первинці, а з 1 квітня буде й в інших медичних закладах. До речі, в умовах боротьби з коронавірусом виважені управлінські рішення щодо зарплат медичного персоналу особливо важливі.

Первинка

29,8 мільйонів людей обрали свого лікаря

1574 заклади первинної медичної допомоги

22 886 сімейних лікарів, педіатрів і терапевтів

У 2019 році НСЗУ запустила ще дві програми - оновлену урядову програму реімбурсації «Доступні ліки», перевівши рецепти в електронний вигляд, та пілотний проєкт у лікарнях Полтавської області. Електронний рецепт допоміг пацієнтам отримувати ліки без прив’язки до місця прописки, лікарю - уважніше відслідковувати дотримання курсу лікування, уряду - розширити перелік препаратів у програмі. А пілотний проєкт у Полтавській області допоміг НСЗУ підготуватися до масштабних змін з 2020 року, а саме - до другого етапу реформи, що стартував 1 квітня.

«Доступні ліки»

14,8 мільйонів рецептів виписано

Понад 2 мільйони пацієнтів отримали ліки

Понад 8 000 аптек-учасниць програми

Що чекає нас у 2020

З квітня 2020 року починає діяти повноцінна програма медичних гарантій (той самий аналог страхового полісу). А щоби програма медичних гарантій стала реальністю, Національна служба здоров’я навіть в умовах карантину успішно уклала договори зі «швидкою», поліклініками, лікарнями, онкодиспансерами та багатьма іншими закладами.

Про коронавірус

За наявності НСЗУ, як стратегічного закупівельника, країні легше подолати епідемію. Давайте розберемося, що ж саме робить НСЗУ задля подолання коронавірусу в Україні, спираючись на рекомендації ВООЗ.

Насамперед - це комунікації. З громадянами, медиками, місцевою владою та багатьма іншими. Наразі, НСЗУ пропонує декілька каналів інформації про коронавірус для різних цільових аудиторій.

Сайт

Фейсбук

Фейсбук-сторінка для пацієнта

Завдяки тому, що первинка (первинна медична допомога) вже працює за новими правилами, НСЗУ може ефективно поширювати потрібну інформацію серед сімейних лікарів, залучати їх до комунікації та виявлення потенційних хворих. Також, НСЗУ має чи не найбільше інформації про потужності кожної лікарні в країні. Тому вже підготовлено не лише переліки, але й інтерактивні мапи, що будуть використовуватися для концентрації ресурсів (медиків та обладнання) і скерування пацієнтів саме в ті заклади, де вони зможуть отримати якісну допомогу.

Використання електронних інструментів дозволяє НСЗУ оперативно відстежувати ситуацію із захворюваністю та відповідно реагувати. Наприклад, побачивши, що в певній області виявляється найбільше випадків, можна спрямувати туди максимум ресурсів і посилити комунікації.

Наразі в роботі команди НСЗУ ще багато інших інструментів для подолання коронавірусу. Але про це - наступним разом.

На завершення

2020 рік стане важливим етапом переходу на нові правила для всіх - громадян, медичних закладів, уряду. А також викликом через коро-навірус. Але разом ми точно впораємося. Особливо, якщо будемо дотримуватися єдиних правил.