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Новый глава Минздрава назвал своим приоритетом борьбу с коронавирусом и завершение медреформы

Степанов считает возможным провести изменения так, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи.

Новый глава Минздрава назвал своим приоритетом борьбу с коронавирусом и завершение медреформы
Степанов приносит присягу

Новоназначенный министр здравоохранения Максим Степанов считает приоритетами в своей деятельности борьбу с коронавирусом и завершение медицинской реформы.

Об этом он заявил во время знакомства с коллективом, сообщается на сайте Минздрава.

"Впереди немало работы. Первый приоритет - борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах. Второй приоритет - медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней", - отметил Степанов.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила Степанова министром здравоохранения. Его кандидатуру поддержали со второго раза. Ранее в понедельник за назначение Степанова проголосовали лишь 217 парламентариев при 226 необходимых.

Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Виктора Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год Степанов возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года он сменил Михаила Саакашвили на должности главы Одесской ОГА, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.

В 2018 году в Украине началась медреформа, пока что изменения коснулись только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры). Подробнее читайте в материале LB.ua "Медреформа: що далі? ".

Экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая при вступлении в должность в сентябре прошлого года называла три ключевых направления своей дальнейшей работы: эпидемиологическая безопасность, доступная медицинская помощь в регионах и вакцинация, как для детей, так и для взрослых, а также - порядок реагирования на инфекционные вспышки.

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