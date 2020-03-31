За прошедшие сутки домой вернулись 4,8 тыс. украинцев, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба сообщила, что за прошедшие сутки домой вернулись 4,8 тыс. украинцев. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

В целом, за прошедшие сутки пограничники осуществили 10 тыс. пропускных операций. Указано, что эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками.

Отметается, что сегодня утром, 31 марта, в пунктах пропуска отсутствуют очереди.

Среди украинцев, которые вернулись из-за границы 30 марта, 1,3 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГосЧС.

Кроме того, за прошедшие сутки Украину покинули почти 4 тыс. человек, в том числе 1,3 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,1 тыс. человек.

По результатам дополнительной проверки, признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.

Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Напомним, раннее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко признал неэффективность измерения температуры на границе. По его словам, процент выявления лиц с температурой – сверхнизкий. Повышенную температуру за месяц измерений выявили лишь у 0,002% въезжающих.