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За прошедшие сутки домой вернулись 4,8 тыс. украинцев, - Госпогранслужба

Всего пограничники осуществили 10 тыс. пропускных операций.

За прошедшие сутки домой вернулись 4,8 тыс. украинцев, - Госпогранслужба
Фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба сообщила, что за прошедшие сутки домой вернулись 4,8 тыс. украинцев. Об этом сообщил пресс-центр ведомства. 

В целом, за прошедшие сутки пограничники осуществили 10 тыс. пропускных операций. Указано, что эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками. 

Отметается, что сегодня утром, 31 марта, в пунктах пропуска отсутствуют очереди. 

Среди украинцев, которые вернулись из-за границы 30 марта, 1,3 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГосЧС.

Кроме того, за прошедшие сутки Украину покинули почти 4 тыс. человек, в том числе 1,3 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,1 тыс. человек. 

По результатам дополнительной проверки, признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. 

Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Напомним, раннее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко признал неэффективность измерения температуры на границе. По его словам, процент выявления лиц с температурой – сверхнизкий. Повышенную температуру за месяц измерений выявили лишь у 0,002% въезжающих. 

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