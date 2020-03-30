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​Офис генпрокурора предложил КГГА использовать здание Национальной академии для нужд по борьбе с COVID-19

Также сотрудники перечислят свой однодневный заработок больницам Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

​Офис генпрокурора предложил КГГА использовать здание Национальной академии для нужд по борьбе с COVID-19
Фото: 5.ua

Офис генпрокурора передаст здание Национальной академии прокуратуры на нужды борьбы с COVID-19, а работники перечислят часть своей заработной платы на противодействие распространению инфекции.

Такое решение было принято на совещании у генерального прокурора в понедельник, сообщается на сайте ведомства.

"Офис Генерального прокурора, как флагман в структуре правоохранительных органов, должен быть на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы должны действовать в унисон с гражданским обществом, которое сейчас показывает пример такой активности. Все работники могут сейчас добровольно передать свой однодневный заработок в поддержку медиков и больных, на закупку необходимого оборудования. Мы перечислим этот финансовый ресурс штабам Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областей", - говорится в заявлении генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Также мы предложили Киевской городской государственной администрации, при необходимости, использовать помещения Национальной академии прокуратуры Украины для нужд противодействия COVID-19. В то же время, сейчас мы мобилизуем прокуроров для предупреждения преступлений и наказания за злоупотребления во время эпидемии. Прокуратура должна стать щитом и для закона, и для здоровья нации", - подчеркнула генпрокурор.

Участники совещания также обсудили дополнительные шаги, которые предпримет прокуратура для обеспечения правопорядка в условиях чрезвычайной ситуации, при выявлении контрафактных лекарств и средств, противодействии вывозу продукции медицинского назначения и т.д.

Ранее в Офисе генпрокурора также был создан координационный штаб для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, 25 марта премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина на 30 дней.

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