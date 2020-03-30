С начала суток на Донбассе один военный погиб, четверо получили ранения и травмы

С начала суток российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение.

Об этом сообщат пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с Павлополем боевики выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета. По позициям в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского применяли 82-мм минометы, выпустив 22 мины.

Защитников Песков обстреливали два раза - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Невельского вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки - из стрелкового. Защитников Авдеевки обстреляли три раза - из 82-мм миномета и гранатометов различных систем.

Отмечается, что военные "немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации и открыли прицельный огонь по позициям противника".

В районе ответственности группировки "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ неподалеку Новолуганского из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Хутор Вильный боевики применяли 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

По позициям защитников Шумов вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня снайпер боевиков застрелил военнослужащего в Донецкой области.