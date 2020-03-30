Коронавирус обнаружили в Буче
Коронавирус обнаружили в Буче
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток на Донбассе один военный погиб, четверо получили ранения и травмы

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ.

С начала суток на Донбассе один военный погиб, четверо получили ранения и травмы
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение.

Об этом сообщат пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с Павлополем боевики выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета. По позициям в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского применяли 82-мм минометы, выпустив 22 мины.

Защитников Песков обстреливали  два раза - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Невельского  вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки - из стрелкового. Защитников Авдеевки  обстреляли три раза - из 82-мм миномета и гранатометов различных систем.

Отмечается, что военные "немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации и открыли прицельный огонь по позициям противника".

В районе ответственности группировки "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ неподалеку Новолуганского из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Хутор Вильный боевики применяли 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

По позициям защитников Шумов вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня снайпер боевиков застрелил военнослужащего в Донецкой области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также