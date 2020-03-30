​АМКУ открыл дело из-за подорожания медицинских масок в Киеве

"С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые в 10 раз превышали их стоимость в начале марта".

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей столицчы, в связи с ростом цен на во время вспышки коронавируса.

Об этом сообщил глава областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в фейсбуке.

По его словам, жалобы на подорожание медицинских масок поступают с начала марта. При этом он уточнил, что по состоянию на конец марта одноразовые маски в аптеках Киева стоят от 24-30 грн за штуку.

Хмельницкий добавил, что маски из аптек начали исчезать еще до выявления первых больных коронавирусом в Украине.

"С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали их стоимость в начале марта", - подчеркнул он.

Хмельницкий также отметил, что в АМКУ считают, что рост цен во всех сетях имеет все признаки согласованных антиконкурентных действий.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет открыл дело из-за подорожания продуктов в Киеве.

Министерство здравоохранения ранее неоднократно заявляло, что маски не защищают от коронавируса и призывало их массово не скупать. Но после введения карантина во многих местах, например, в общественном транспорте Киева, ношение масок стало обязательным.

В Таможенной службе уже заявили, что медицинские маски стали популярнее среди контрабандистов, чем сигареты.