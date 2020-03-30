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Капитан "Астон Виллы" призвал фанатов сидеть дома, а потом, нарушив карантин, поехал на вечеринку и устроил ДТП

Джек Грилиш является главной трансферной целью "Манчестер Юнайтед".

Джек Грилиш
Фото: EPA/UPG
Джек Грилиш

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш нарушил правила карантина и попал в ДТП, разбив свой Range Rover, стоимостью 80 тыс. фунтов, сообщает The Sun.

Однако сперва футболист выложил видео в социальных сетях, где призвал болельщиков оставаться дома.

А затем отправился на вечеринку к экс-футболисту "Виллы" 33-летнему Россу Маккормаку, на которой также присутствовал 38-летний бывший игрок сборной Северной Ирландии и "Лидса" Тони Капальди.

Под утро, возвращаясь с вечеринки, авто Грилиша проехало лишь 150 метров и столкнулось с двумя автомобилями марки Mercedes.

Грилиш пообещал владельцам пострадавших автомобилей, что возместит их убытки, после чего покинул место происшествия пешком. При этом внешний вид Джека вызывал много вопросов.

Джек Грилиш
Фото: The Sun
Джек Грилиш
Напомним, что Грилиш является воспитанником "Астон Виллы". В текущем сезоне АПЛ 24-летний хавбек провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

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