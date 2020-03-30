Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш нарушил правила карантина и попал в ДТП, разбив свой Range Rover, стоимостью 80 тыс. фунтов, сообщает The Sun.
Однако сперва футболист выложил видео в социальных сетях, где призвал болельщиков оставаться дома.
Stay Home. Protect the NHS. Save Lives.#StayHomeSaveLives @NHSuk pic.twitter.com/AIN4AzwNcR— Jack Grealish (@JackGrealish) March 28, 2020
А затем отправился на вечеринку к экс-футболисту "Виллы" 33-летнему Россу Маккормаку, на которой также присутствовал 38-летний бывший игрок сборной Северной Ирландии и "Лидса" Тони Капальди.
Под утро, возвращаясь с вечеринки, авто Грилиша проехало лишь 150 метров и столкнулось с двумя автомобилями марки Mercedes.
Грилиш пообещал владельцам пострадавших автомобилей, что возместит их убытки, после чего покинул место происшествия пешком. При этом внешний вид Джека вызывал много вопросов.