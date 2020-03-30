Руководство "Барселоны" приняло решение насчет смены главного тренера, - СМИ

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен сохранит свой пост как минимум до начала следующего сезона, сообщает AS.

В условиях неопределенности завершения сезона руководство каталонского клуба не будет увольнять наставника, вне зависимости от результатов команды, даже если команде не удастся завоевать трофеи.

Отметим, что в шорт-листе кандидатов на смену Сетьена первым значится Рональд Куман, но из-за переноса Евро-2020 голландец останется во главе своей сборной до лета 2021 года.

Напомним, Сетьен возглавил "Барселону" зимой, сменив Эрнесто Вальверде.

Под его руководством команда выиграла 8 матчей, трижды проиграла и один раз сыграла вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи" (1:1).

При Сетьене "Барселона" завершила свои выступления в Кубке Короля, а также потерпела поражение в Эль Класико (0:2) на "Сантьяго Бернабеу".