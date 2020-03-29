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"Ювентус" существенно cократил зарплату своим игрокам из-за коронавируса

Акция даст положительный экономический эффект в размере 90 млн евро.

"Ювентус" существенно cократил зарплату своим игрокам из-за коронавируса
Фото: twitter.com/juventusfcen

Руководство "Ювентуса" достигло договоренности с футболистами и главным тренером Маурицио Сарри о существенном уменьшении заработной платы, сообщает официальный сайт туринского клуба.

"Ювентус" пошел на этот шаг из-за пандемии коронавируса, которая не позволяет проводить поединки.

Соглашение предусматривает снижение окладов на сумму, равную ежемесячным зарплатам за март, апрель, май и июнь 2020 года. В ближайшие недели дополнительные соглашения с игроками и главным тренером будут окончательно оформлены, как того требуют действующие контракты, отмечается в коммюнике.

Такая договоренность позволит клубу сэкономить около 90 млн евро. 

В случае переноса поединков нынешнего сезона, "Старая синьора" обязалась провести еще одни переговоры с подопечными о компенсации за проведенные матчи.

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