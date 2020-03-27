Глава МВФ заявила о начале глобальной рецессии из-за пандемии коронавируса

По оценкам Фонда, экономика может восстановиться в 2021 году.

Последствия пандемии коронавируса уже привели к началу рецессии для глобальной экономики. Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева, пишет "Укринформ".

"Уже ясно, что мы вошли в рецессию", - заявила она.

Глава МВФ подчеркнула, что в этот раз прогнозируется "достаточно глубокий" спад.

"Мы очень настойчиво призываем страны усилить меры сдерживания, агрессивным способом, чтобы дать возможность сократить продолжительность периода (рецессии. - Ред.)", - заявила Георгиева.

Она призывает применить целенаправленные меры, которые позволили бы эффективно поглотить удар от коронавируса. По оценкам МВФ, страны с развивающимися рынками будут нуждаться в привлечении в короткие сроки минимум $2,5 млрд со стороны Фонда во взаимодействии с Мировым банком и другими финансовыми институтами.

Ожидается, что в 2021 году глобальная экономика может возобновиться.

Напомним, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подтвердила, что Украина для получения денег должна выполнить два условия - принять закон о невозврате банков бывшим владельцам и проголосовать за рынок земли.