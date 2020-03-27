Бывших топ-менеджеров банка "Богуслав" отправили под суд по обвинению в хищении 21,6 млн грн

Деньги отдали в кредит под несуществующий залог.

Национальная полиция завершила расследование против трех бывших сотрудников обанкротившегося банка "Богуслав" и экономиста Нацбанка.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным следствия, между "Богуславом" и коммерческой структурой, которая была подконтрольна его сотрудникам, был подписан кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривен. В залог было передано несуществующее промышленное оборудование.

После этого деньгами завладели заместитель главы правления банка, заместитель начальника управления корпоративного бизнеса и начальником службы безопасности банка. Кредит "отмыли" через фиктивные предприятия, в результате чего банк понес убытки.

В октябре 2019 года всем троим сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 (хищение), ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Также подозрение получил главный экономист отдела проверок кредитными рисками НБУ, который подписал акт проверки несуществующего имущества, которое должно было быть передано в обеспечение по кредиту. Ему вменяют ч.2 ст.366 УК (служебный подлог).

Обвинительный акт уйдет в суд после ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства.

Напомним, что банк "Богуслав" лопнул в ноябре 2017 года.

По состоянию на 1 ноября 2017 года владельцами существенного участия в ПАО "Банк Богуслав" были Владимир Романенко (76,5343% акций) и Наталья Вакуленко (23,4657%). Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2017 года по размеру общих активов банк "Богуслав" занимал 58-е место (747,385 млн грн) среди 88 действовавших в стране банков.

Фонд гарантирования вкладов заявлял, что из банка "Богуслав" до банкротства вывели более 300 млн грн.