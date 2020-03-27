НБУ снова начал продавать валюту для удержания курса гривны

24 и 25 марта НБУ валюту не продавал.

Национальный банк 26 марта снова начал продавать валюту для удержания курса гривны и продал на межбанковском валютном рынке в четверг 11 млн долларов.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

"Сегодня Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке немного меньше 11 млн долларов. Это первая интервенция по продаже валюты за последние три дня", - говорится в сообщении.

В целом, как полагает НБУ, рынок выглядит значительно спокойнее, чем во время вспышки коронавируса в начале марта.

Большинство сделок в четверг заключалась в диапазоне 28,05-28,20 грн за доллар США.

Международные резервы Украины на данный момент составляют около 25 млрд долларов, отмечают в НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 10 по 23 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке 2 069,6 млн долларов для удержания курса гривны.

24 и 25 марта НБУ не продавал валюту.