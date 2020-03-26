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ФГИ продал здание в Хмельницком в 1466 раз дороже стартовой стоимости

Стартовая цена составляла 750 гривен, а выручили больше миллиона.

Фонд государственного имущества  продал здание в Хмельницком в 1466 раз дороже стартовой стоимости.

Об этом говорится на сайте "Prozorro.Продажи".

Одноэтажное кирпичное производственное здание общей площадью 416,2 кв. м. расположено в Хмельницком на улице Юхима Сицинского и находится на балансе регионального офиса водных ресурсов.

Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества продавал его за 750 гривен, но в ходе торгов цена выросла до 1,1 млн гривен.

Победителем аукциона стало киевское частное предприятие "Эмит Инвест Менеджмент", которое принадлежит Сергею Костянчуку.

Напомним, в начале марта Фонд государственного имущества 4 марта провел успешный аукцион по продаже 99,99% акций компании "Киевпассервис", в собственности которого находится шесть автостанций в Киеве и 18 автостанций в Киевской области.

Предприятие с начальной стоимостью 196 млн гривен в ходе аукциона удалось продать за 231 млн гривен.

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