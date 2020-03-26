Фонд государственного имущества продал здание в Хмельницком в 1466 раз дороже стартовой стоимости.
Об этом говорится на сайте "Prozorro.Продажи".
Одноэтажное кирпичное производственное здание общей площадью 416,2 кв. м. расположено в Хмельницком на улице Юхима Сицинского и находится на балансе регионального офиса водных ресурсов.
Фонд государственного имущества продавал его за 750 гривен, но в ходе торгов цена выросла до 1,1 млн гривен.
Победителем аукциона стало киевское частное предприятие "Эмит Инвест Менеджмент", которое принадлежит Сергею Костянчуку.
Напомним, в начале марта Фонд государственного имущества 4 марта провел успешный аукцион по продаже 99,99% акций компании "Киевпассервис", в собственности которого находится шесть автостанций в Киеве и 18 автостанций в Киевской области.
Предприятие с начальной стоимостью 196 млн гривен в ходе аукциона удалось продать за 231 млн гривен.