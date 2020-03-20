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Хмельницкий и Запорожье отменили льготы на общественный транспорт

Полтава граничила возможность льготного проезда с 11:00 до 15:00. 

Хмельницкий и Запорожье отменили льготы на общественный транспорт
Фото: traffic.od.ua

Города Хмельницкий и Запорожье на время карантинных мероприятий в стране отменили льготы на проезд в общественном транспорте. Полтава граничила возможность льготного проезда. Об этом сообщают местные СМИ этих городов.

Так, Хмельницкий горсовет отменил льготы с сегодняшнего дня, с 20 марта. 

DepoЗапорожье сообщает, что бесплатные перевозки пассажиров льготных категорий в общественном транспорте города прекращаются с понедельника, 23 марта. 

«Отмена льготных перевозок, с одной стороны, призвана обезопасить от коронавируса людей преклонного возраста, которые преимущественно пользуются льготами. С другой стороны, таким образом в городе надеются разгрузить остановки, чтобы дать возможность нормально добираться до работы и с нее тем, кто не имеет возможности работать дистанционно», - отмечается в сообщении. 

В свою очередь, Полтава ограничила проезд по льготам с 11:00 до 15:00. 

Напомним, проезд по льготам уже отменен во Львове и Черновцах. Такие меры приняты для того, чтобы мотивировать пенсионеров оставаться дома и соблюдать карантин. 

В Луцке и Мукачево весь общественный транспорт прекратил полностью работу до конца карантина. 

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