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Зеленский призвал увеличить количество наземного транспорта в крупных городах

Это поможет соблюдать ограничение в 10-20 пассажиров в салоне. 

Зеленский призвал увеличить количество наземного транспорта в крупных городах
Фото: Макс Требухов

Главам ОГА и мэрам крупных городов поручили максимально увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов в своих регионах. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Это поможет придерживаться ограничений в 10-20 пассажиров. Я призываю каждого главу ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в своем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев", - подчеркнул президент.

Вместе с тем в некоторых украинских городах полностью прекратили движение общественного транспорта. Например, Луцкий городской совет полностью запретил его курсирование с 19 марта и до конца карантина. Это же касается населенных пунктов Прилуцкого старостинского округа. 

Аналогичное решение приняли и в Нововолынске, где движение общественного транспорта запретили с 20 марта. 

Напомним, ранее решение прекратить все пассажирские перевозки приняли в Черновцах. Вначале там отменили льготный проезд, чтобы мотивировать людей пожилого возраста оставаться дома, но позднее работу общественного транспорта приостановили до улучшения эпидемической ситуации. 

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