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SkyUp назначила рейсы для вылета иностранцев из Украины

Последние спецрейсы планируются на 25 марта. 

SkyUp назначила рейсы для вылета иностранцев из Украины
Фото: SkyUp Airlines

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines сообщила, что некоторыми рейсами, назначенными для возврата украинцев, смогут воспользоваться иностранные граждане для вылета из Украины. Об этом сообщил пресс-центр авиакомпании. 

Так, открыта продажа билетов для иностранцев на рейсы в Вену, Стамбул, Лиссабон, Мюнхен, Таллинн, Барселону и Осло, которые будут осуществлены из Киева.

В компании отмечают, что воспользоваться этими рейсами могут только иностранные граждане, которые не успели выехать из Украины до официального прекращения авиасообщения, и только на маршрутах с вылетом из Киева.

Отмечается, что рейсы, на которые можно приобрести билеты для выезда из Украины, могут добавляться. Актульную информацию о рейсах можно узнать в разделе авиакомпании «Специальные рейсы». Согласно этому разделу, последние спецрейсы планируются 25 марта. 

Напомним, ранее сообщалось, что SkyUp открывает продажу билетов по льготным ценам на нерегулярные рейсы из 17 городов в 14 странах для возвращения украинцев из-за границы.

Для эвакуации украинцев из Польши и Чехии осуществлялась также поездами класса «Интерсисти+».

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