SkyUp назначила рейсы для вылета иностранцев из Украины

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines сообщила, что некоторыми рейсами, назначенными для возврата украинцев, смогут воспользоваться иностранные граждане для вылета из Украины. Об этом сообщил пресс-центр авиакомпании.

Так, открыта продажа билетов для иностранцев на рейсы в Вену, Стамбул, Лиссабон, Мюнхен, Таллинн, Барселону и Осло, которые будут осуществлены из Киева.

В компании отмечают, что воспользоваться этими рейсами могут только иностранные граждане, которые не успели выехать из Украины до официального прекращения авиасообщения, и только на маршрутах с вылетом из Киева.

Отмечается, что рейсы, на которые можно приобрести билеты для выезда из Украины, могут добавляться. Актульную информацию о рейсах можно узнать в разделе авиакомпании «Специальные рейсы». Согласно этому разделу, последние спецрейсы планируются 25 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что SkyUp открывает продажу билетов по льготным ценам на нерегулярные рейсы из 17 городов в 14 странах для возвращения украинцев из-за границы.

Для эвакуации украинцев из Польши и Чехии осуществлялась также поездами класса «Интерсисти+».