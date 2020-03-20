В зоне ООС за сутки убит один украинский защитник, еще один ранен

В зоне боевых действий на Донбассе за 19 марта оккупационные войска 15 раз нарушили режим тишины. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"Вследствие вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий погиб, еще один получил ранение", - говорится в сообщении.

Российско-оккупационные войска дважды открывали огонь неподалеку Красногоровки - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, также выпустили 6 мин из минометов калибра 120 мм.

Еще два обстрела зафиксированы рядом с Лебединским - 16 мин из миномета 82 мм, также применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Поблизости Павлополя стреляли из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Васильевки обстрел осуществлялся из автоматического станкового гранатомета.

Рядом с Авдеевкой - из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Поблизости Славного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре раза стреляли в районе Крымского - из минометов калибра 120 мм выпустили 41 мину, применяли вооружение БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Новолуганского противник стрелял из гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия.

Поблизости Новтошковского - из минометов калибра 120 мм выпустили 10 мин. В районе н.п. Новоалександровка открывали снайперский огонь.

Напомним, что военнослужащий, погибший 19 марта, был убит вследствие обстрела снайпером. Погибшим является 35-летний сержант Вооруженных сил Украины.