​Фонд "Вернись живым" отправил в зону ООС первую партию экспресс-тестов на коронавирус

Благотворительный волонтерский фонд "Вернись живым" 19 мая отправил в зону боевых действий на Донбассе первую партию экспресс-тестов для диагностики коронавируса.
"Первые экспресс-тесты для диагностики коронавируса закупил и уже отправил в зону ООС фонд «Вернись живым»", - говорится в сообщении на странице фонда в фейсбуке.
Волонтеры уточняют, что 19 марта на фронт отправлены 50 экспресс-тестов, которые "уже завтра будут использованы для предупреждения на Донбассе распространения нового штамма вируса".
В целом на приобретение тестов были потрачены собранные волонтерами 19 тысяч 140 гривен.
Ранее сообщалось, что
Донецкая и Луганская госадминистрации передали Объединенным силам 16 тысяч масок для соблюдения противоэпидемического режима в подразделениях.