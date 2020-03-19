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​Фонд "Вернись живым" отправил в зону ООС первую партию экспресс-тестов на коронавирус

На приобретение тестов волонтеры собрали более 19 тысяч гривен.

Благотворительный волонтерский фонд "Вернись живым" 19 мая отправил в зону боевых действий на Донбассе первую партию экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

"Первые экспресс-тесты для диагностики коронавируса закупил и уже отправил в зону ООС фонд «Вернись живым»", - говорится в сообщении на странице фонда в фейсбуке.

Фото: facebook.com/backandalive

Волонтеры уточняют, что 19 марта на фронт отправлены 50 экспресс-тестов, которые "уже завтра будут использованы для предупреждения на Донбассе распространения нового штамма вируса".

В целом на приобретение тестов были потрачены собранные волонтерами 19 тысяч 140 гривен.

Ранее сообщалось, что

Донецкая и Луганская госадминистрации передали Объединенным силам 16 тысяч масок для соблюдения противоэпидемического режима в подразделениях.

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