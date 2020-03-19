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В ООС передали 16 тысяч масок

В ООС не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

В ООС передали 16 тысяч масок
Фото: Пресс-центр ООС

Донецкая и Луганская госадминистрации передали Объединенным силам 16 тысяч масок для соблюдения противоэпидемического режима в подразделениях.

Об этом LB.ua рассказал руководитель пресс-центра ООС Павел Ковальчук.

"16 тысяч масок нам передали областные военные гражданские администрации Донецкой и Луганской областей. У нас также есть около 9 тысяч своих масок. Ожидается поступление тестов (на коронавирус, - ред.)", - рассказал Ковальчук.

По словам спикера, прежде всего маски раздадут тем военным, которые контактируют с местным населением, работают в людных местах, как-то на КПВВ, блокпостах, пропускных пунктах в частях, в штабах.

Среди военных Объединенных сил, по состоянию на 19 марта, случаев COVID-19 не зарегистрировано.

По данным пресс-службы, в ООС есть четыре военных мобильных госпиталя на 200 мест в изоляторах для инфицированных. В Мариуполе планируют создать еще 35 дополнительных мест. В военных мобильных госпиталях есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких.

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