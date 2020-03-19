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В Луцке весь общественный транспорт прекратил работу до конца карантина

Аналогичное решение приняли в Нововолынске. 

В Луцке весь общественный транспорт прекратил работу до конца карантина
Фото: Макс Требухов

Луцкий городской совет полностью запретил работу общественного транспорта с 19 марта и до конца карантина.

Это же касается населенных пунктов Прилуцкого старостинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Луцкого горсовета. 

Предприятиям, учреждениям и компаниям рекомендовали организовать для своих работников регулярные специальные перевозки.

Помимо этого, решение о прекращении работы общественного транспорта приняли в Нововолынске, сообщили в пресс-службе городского совета

"С целью предотвращения распространения коронавируса и для безопасности граждан, 20 марта с 00:01 в Нововолынске временно до окончания карантина прекращается работа общественного транспорта. Такое решение принял исполком сегодня, 19 марта", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее решение прекратить все пассажирские перевозки приняли в Черновцах. Вначале там отменили льготный проезд, чтобы мотивировать людей пожилого возраста оставаться дома, но позднее работу общественного транспорта приостановили до улучшения эпидемической ситуации. 

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