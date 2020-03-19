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В Херсоне бригаду "скорой" поместили на карантин из-за коронавируса

Люди, к которым бригада приехала на выезд скрывали, что были за границей. 

В Херсоне бригаду "скорой" поместили на карантин из-за коронавируса
Фото: РБК Украина

В Херсоне бригаду "скорой" отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус. Об этом на фейсбуке сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

Он отметил, что в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, которая живет в Херсоне. При этом, граждане не сказали диспетчеру, что до этого были за границей. Поэтому на вызов "скорая" приехала без защитных костюмов.

В результате бригаду "скорой" пришлось поместить на карантин на 14 дней. 

Короленко призвал жителей Херсона быть честными и ответственными, а также напомнил, что в Украине действует закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции, который предусматривает административную и криминальную ответственность. 

Напомним, по состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 815 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 8810 смертей и 84 114 выздоровевших. 

В Украине было зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, два из которых летальные. 

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