В Херсоне бригаду "скорой" поместили на карантин из-за коронавируса

Люди, к которым бригада приехала на выезд скрывали, что были за границей.

В Херсоне бригаду "скорой" отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус. Об этом на фейсбуке сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

Он отметил, что в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, которая живет в Херсоне. При этом, граждане не сказали диспетчеру, что до этого были за границей. Поэтому на вызов "скорая" приехала без защитных костюмов.

В результате бригаду "скорой" пришлось поместить на карантин на 14 дней.

Короленко призвал жителей Херсона быть честными и ответственными, а также напомнил, что в Украине действует закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции, который предусматривает административную и криминальную ответственность.

Напомним, по состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 815 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 8810 смертей и 84 114 выздоровевших.

В Украине было зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, два из которых летальные.