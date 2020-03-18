Из-за коллапса Минздрава у Охматдета может возникнуть кризисная ситуация с детской онкологией, - волонтеры

Волонтеры Национальной детской больницы "Охматдет" предупреждают, что на фоне эпидемии коронавируса и из-за коллапса Минздрава, у больницы может возникнуть кризисная ситуация с детской онкологией. Соответствующее заявление волонтеров опубликовала на фейсбуке нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

С 20 марта каждый пятый трудно больной ребенок, который лечится в стационаре, может инфицироваться гепатитами B, C и ВИЧ в связи с отсутствием реагентов по обследованию доноров крови.

«Детская онкология - это крайне серьезная проблема и ее категорически нельзя оставлять без внимания государства на фоне паники», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что впервые за последние годы по госпрограмме «Закупка лекарственных средств и медицинских изделий для обеспечения развития донорства крови и ее компонентов» международная организация Crown на конец ноября 2019 года недопоставила за госсредства реагенты для скрининга донорской крови. Средства на это были выделены в 2018 году.

Первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос, проведя несколько совещаний с международными организациями, обещал проконтролировать поставку этих реагентов еще в середине февраля 2020 года.

Теперь обещают поставить через неделю, а онкореагенты до 15 апреля. Однако подчеркивается, что это не первая отсрочка, а с остановкой перевозок и эпидемией это может существенно осложниться.

Попечительский совет «Охматдета» обратился за помощью к благотворителям. Благотворительный фонд «Таблеточки» экстренно закупил необходимые реагенты на несколько недель. «Впрочем, мы вынуждены констатировать, что по состоянию на 12 марта государственные поставки так и не начались», - отмечается в сообщении.

Также были сорваны поставки за средства бюджета 2018 года 15-ти лекарств, что приведет к нарушению лечения детей с всей Украины с онкогематологическими диагнозами по международным протоколам.

«Попечительский совет НДСБ «Охматдет» категорически не согласен перекладывать на плечи благотворителей обязанность государства в лице МОЗ и международных организаций закупать необходимые лекарственные средства и реагенты», - сказано в заявлении.

Несмотря на это, Охматдет требует не допустить срыва лечения тяжелобольных детей Украины, и их инфицирование гепатитами В и С из-за необследованной донорской крови.

Напомним, в начале марта координатор Национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик сообщал, что летом будут запущены несколько новых отделений «Охматдета», а операций по трансплантации костного мозга начнут проводить в четыре раза больше.