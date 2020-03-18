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Количество случаев коронавируса в Украине за сутки не изменилось

На 20:00 18 марта в стране зафиксировано 14 случаев СOVID-19.

Количество случаев коронавируса в Украине за сутки не изменилось
Фото: bigkiev.ua

По состоянию на вечер 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).

Об этом в телеграме сообщает официальный канал Минздрава Коронавірус-інфо.

"Минздрав подчеркивает, что все ограничительные меры направлены на защиту безопасности и здоровья украинцев", - говорится в сообщении.

В Министерстве просят граждан не относиться к карантину легкомысленно, не пренебрегать установленными противоэпидемическими правилами и средствами индивидуальной защиты.

"Оставайтесь дома. Самоизоляция является самым эффективным способом обезопасить себя", - резюмируют в Минздраве.

Напомним, 17 марта в Украине было зафиксировано 7 новых случает инфицирования коронавирусом. Также Министерство здравоохранения подтвердило, что причиной смерти женщины, которая накануне вечером скончалась в Черновцах, является коронавирусная инфекция COVID-19.

В то же время заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы заявила, что женщина в Черновцах умерла не от коронавируса.

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