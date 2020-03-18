Мужчина с коронавирусом в Киевской области находится на самоизоляции

Мужчина из Киевской области, у которого 17 марта выявили коронавирус, вместе с семьей находится на самоизоляции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской обладминистрации.

Мужчина недавно вернулся из-за границы, ему стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику.

Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ним установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции.

Напомним, что мужчина из Киевской области - один из семи новых носителей вируса, которых выявили в Украине за минувшие сутки. Остальные шесть человек - контактные лица одного из первых пациентов в Черновицкой области. Среди новых инфицированных есть дети, болезнь протекает у них в легкой форме.