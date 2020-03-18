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За границей 12 граждан Украины лечатся от коронавируса, выздоровели пятеро

На карантине находятся более 700 украинцев. 

За границей 12 граждан Украины лечатся от коронавируса, выздоровели пятеро
Фото: Макс Требухов

За пределами Украины 12 граждан проходят лечение от коронавирусной болезни. Из них пятеро находятся в Германии, по двое в Италии и Польше, по одному в Молдове, ОАЕ и Доминикане, сообщили на странице МИД Украины в Facebook.

Пятеро украинцев уже выздоровели: четверо в Японии и один в Италии. Единственный летальный случай с украинцем от коронавируса за границей также зарегистрирован в Италии.

На карантине находятся 744 украинских гражданина: 712 в Египте в двух отелях, 16 в Бразилии, семеро в Германии, трое в Доминикане, трое в ОАЕ и трое в Молдове. 

Почти 12 000 украинцев уже вернулись домой.

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Напомним, 13 марта стало известно, что гражданка Украины, которая заболела коронавирусом в Италии, выздоровела.

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