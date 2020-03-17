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"Дарница" и Zagoriy Foundation передают аппараты вентиляции легких Киевской больнице скорой помощи

Оборудование Vela производства компании Viasys (США) предназначено для обеспечения искусственной вентиляции легких больным, находящимся в тяжелом и критическом состоянии

"Дарница" и Zagoriy Foundation передают аппараты вентиляции легких Киевской больнице скорой помощи

Фармацевтическая компания «Дарница» и благотворительный фонд Zagoriy Foundation передают три аппарата искусственной вентиляции легких Киевской городской клинической больнице скорой помощи.

Как отмечает пресс-служба компании «Дарница», пандемия коронавируса COVID-19 быстро распространяется по Европе, и страны сталкиваются с тем, что значительное количество пациентов нуждается в реанимации, а медицинские учреждения не всегда укомплектованы достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких.

Оборудование Vela производства компании Viasys (США) предназначено для обеспечения искусственной вентиляции легких больным, находящимся в тяжелом и критическом состоянии.

«Мы приняли во внимание опыт других стран в борьбе с эпидемией и действуем на опережение. Новый вирус COVID-19 приводит к быстрому переполнению реанимаций и больниц в странах, где фиксируется пик эпидемии. При таких условиях каждый аппарат искусственной вентиляции легких в медицинских учреждениях Украины – это спасенные жизни», - приводит пресс-служба слова Дмитрия Шимкива, председателя совета директоров Darnitsa Group.

В свою очередь, директор фонда Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко отметила: «Аппараты для обеспечения искусственной вентиляции легких помогут врачам спасать жизни. Независимо от своей стратегии благотворительные фонды должны реагировать на запросы, с которыми сталкивается мир. Противостояние эпидемии COVID-19 пока – актуальный запрос».

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля «Дарницы» в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Продукция «Дарницы» экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании в 2016-2018 годах ежегодно растет в среднем на 18,6%. Чистая прибыль в этом же периоде росла в среднем на 15,7% в год. Бенефициарами фармацевтической компании «Дарница» являются члены семьи Загорий.

Zagoriy Foundation – семейный благотворительный фонд, основанный в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями для системной реализации благотворительных проектов. Приоритеты Фонда – развитие культуры благотворительности, а также содействие утверждению культуры меценатства и филантропии в Украине.

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