Резников: "Ограничение передвижения является вынужденной мерой для спасения жизни наших граждан"

Министерство во вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий делает все возможные шаги на опережение для предотвращения проблем во время временных ограничений на передвижение через КПВВ для жителей временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников, сообщили в пресс-службе министерства.

"Как только началось обсуждение решений о возможном введении ограничений на пересечение линии соприкосновения через КПВВ, Мининтеграции сразу вышло с инициативой остановить действие требования для ВПЛ подтверждать фактическое пребывание на подконтрольной территории на протяжении 60 дней. Мы понимаем, что это преимущественно пенсионеры, которые в группе риска и являются уязвимыми к коронавирусу. Сейчас решение об отмене этого требования уже принято. Людям не нужно совершать никаких дополнительных действий, пенсии и социальная помощь будут начисляться автоматически и в полном объеме, эти деньги можно будет свободно получить после карантина или пользоваться банковской картой - безналичными средствами, банковские карты ни в коем случае не будут блокироваться", - пояснил Резников.

Он отметил, что ограничения передвижения - это критически необходимая, вынужденная и временная мера, призванная сдержать распространение эпидемии коронавируса, который более опасен для пожилых людей.

"Мы видим, что другие страны вводят более жесткие ограничения. Но сейчас считаем необходимым хотя бы ограничить передвижение людей по стране. Это противопандемическая мера, сегодня - самая эффективная для снижения и предотвращения заболеваемости. Именно для реализации права на жизнь и снижения риска его потерять предложено временное ограничение пропуска через КПВВ. И чем позже эти ограничения вводятся, тем они жестче, поскольку может быть больше жертв и понадобится больше усилий, чтобы сдержать", - подчеркнул Резников.

Он отметил, что для оперативной реакции на сложные случаи Мининтеграции находится в контакте с органами власти на местах, полицией, пограничниками и военными.

Напомним, Украина с 00:00 понедельника, 16 марта, закрыла почти половину пунктов пропуска и пункта контроля на государственной границе.