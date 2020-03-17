Ярославский дал $3 млн на борьбу с коронавирусом

В Харькове завершилось первое заседание первого в Украине антикризисного штаба под председательством Александра Ярославского, владельца и президента группы DCH, сообщают "Українські новини". На встречу в принадлежащем бизнесмену отеле Kharkiv Palace 5* прибыли харьковский мэр Геннадий Кернес и губернатор Харьковщины Алексей Кучер. Местным журналистам удалось заснять сбор участников совещания.

Примерно через час представители СМИ смогли задать вопросы членам антикризисного штаба.

«Александр Ярославский управляет штабом, его основная миссия – организовать наполнение бюджета этого фонда всем необходимым. Это маски, это тест-системы, это аппараты искусственного дыхания. Мы только что с Александром и Геннадием Кернесом обсудили вопрос привлечения других бизнесменов», - сообщил глава обладминистрации Харьковской области Алексей Кучер. Отдельно он сказал журналистам Харьков Times, что после вчерашней, 16 марта, встречи президента Владимира Зеленского с представителями украинского бизнеса Ярославский «условно закреплен за Харьковом».

Геннадий Кернес подчеркнул, что: «Есть инициатива Александра Ярославского, чтобы мы могли обеспечить возможности региональной медицины для защиты жителей области, города Харькова от коронавируса. Для этого мы создали этот штаб и приглашаем бизнесменов, которые располагают какими-то возможностями, участвовать в этой инициативе. Мы обязуемся сделать все возможное, у нас есть Ярославский как флаг, есть наши возможности – и у губернатора, и у меня как у харьковского городского головы, чтобы люди, особенно старшего поколения, почувствовали заботу о себе». Мэр также анонсировал проведение в этот четверг совещания харьковской власти и бизнеса с целью привлечения предпринимателей к борьбе с эпидемией.

В свою очередь, Александр Ярославский, сказал: «Харьковщина всегда отличалась сплоченностью. У нас был когда-то вызов Евро-2012, мы все сплотились и провели это мероприятие на высшем уровне. Сейчас ситуация несколько сложнее. Но надо просто вспомнить, что ты харьковчанин, слобожанщанин, залезть в карман поглубже и вытащить оттуда побольше». Бизнесмен подтвердил, что его друг, владелец компании Alibaba, Джек МА выделил Украине тест-системы на 1 млн. чел. общей стоимостью $80 млн, и в Китай за ними полетит президентский борт. Ярославский подчеркнул, что тесты на 200 тыс. чел. останутся на Харьковщине, и рассказал о своих финансовых вложениях в преодоление кризиса: «На национальную программу, которую вчера озвучил президент, - на медицину, на людей старшего возраста - я дал вчера $2 млн. И сегодня на региональную харьковскую программу выделил еще $1 млн. Надо будет больше, дам больше. Это время, когда нужно думать не только о себе». Отдельно он призвал своих коллег-бизнесменов «не только со слезами на глазах вспоминать, как они любят Харьков и Слобожанщину. А засунуть руку в карман до манжет, и от души дать родному региону. Фамилии все известные, обязательно опубликуем, кто дал, кто не дал. Деньги мы соберем точно. Харьковщина не останется без медицинского оборудования и материалов, а пенсионеры не останутся без внимания».

В завершение брифинга Александр Ярославский поблагодарил харьковских мэра и губернатора за сотрудничество и сказал, что они «моментально включились». «Задача эта нам по плечу, мы ее решим, как решали все до этого», - резюмировал он.

Антикризисный штаб сейчас занимается сбором информации о потребностях медучреждений региона, чтобы оценить общий объем необходимого финансирования, поскольку на сегодняшний день известна только численность социально уязвимых групп населения и примерные расходы на обеспечение их продовольственными наборами. Штаб будет регулярно предоставлять отчеты о своей деятельности в разрезе источников финансирования и статей затрат.

В Украине это первый пример работы антикризисного штаба, что подтвердил журналистам Алексей Кучер.