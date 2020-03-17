Топ-менеджер Ukrlandfarming назначен министром экономики

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник назначила министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Эту должность занял заместитель генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.

За соответствующий проект постановления №3226 проголосовали 243 депутатов. Кандидатуру Петрашко поддержали 217 депутаттов от "Слуги народа", 13 от "Доверия", 7 от "За будущее" и 6 внефракционных. Оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и ОПЗЖ голосовали против, остальные воздержались.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя нового министра, рассказал, что Петрашко имеет "мощный менеджерский опыт", так как последние семь лет управлял крупной компанией с 30 тысячами сотрудников. "Считаю его одним из лучших экономистов Украины, который поможет нам двигаться вперед, в том числе накануне экономического кризиса", - сказал Шмыгаль.

Петрашко во время выступления согласился с премьер-министром, что Украина и весь мир стоит на пороге экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

"Мы ожидаем, что и Евросоюз, и США, и Украина пострадают в первую очередь в производстве. Поэтому, исходя из этого, я вижу приоритетными два направления. Первый - поддержать и сбалансировать украинского производителя, когда рынки будут закрываться, рынки Евросоюза будут вводить протекционистские меры. Важно помочь бизнесам сохранить производство, сохранить рабочие места, сохранить зарплату. Второе - создать фундаментальные условия, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо", - сказал он.

Министр пообещал продолжить политику дерегуляции и снижения административного давления на бизнес.

Игорь Ростиславович Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет, имеет степень бакалавра бизнес-администрирования, в 2001 году получил диплом MBA - бизнес-школы при университете Вандербильта.

С 2002 по 2004 год Петрашко был старшим консультантом поставщика услуг в области интернет-поиска для компаний промышленного и научно-технического сектора компании GlobalSpec.

В 2004-2007 годах работал в московском, а позже в киевском представительстве аудиторской компании Ernst & Young, где руководил группой по оказанию консультационных услуг по сделкам и был партнером.

С 2007 по 2013 год работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал главой департамента корпоративного бизнеса в Сбербанке России.

С апреля 2013 года работал в Ukrlandfarming.

Жена Петрашко - гражданка России.