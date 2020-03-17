Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопросов по борьбе с коронавирусом.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

В зале зарегистрировались 324 парламентария. На заседании также присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Илья Емец.

Как сообщалось, депутаты рассмотрят законопроекты №3219 об предотвращении распространения коронавирусной болезни COVID-19, №2538 и №2539 об изменении норм закупки лекарств и медицинский препаратов, №3220 о поддержке налогоплательщиков на период карантина.

Также парламент рассмотрит проект постановления №3218 об отмене заседаний до 3 апреля с возможностью продления при условии продления карантина. В случае непринятия постановления, Рада начнет очередное заседание, на котором продолжит рассматривать законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, с 18 марта по 3 апреля введен запрет на пассажирский железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также работа метрополитенов.