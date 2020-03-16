Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве во вторник, 17 марта, на 8:00 внеочередного заседания парламента.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

В повестке дня заседания указано шесть пунктов.

В частности, это принятие законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", рассмотрение во втором чтении законопроектов №2538 и №2539 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых за счет госбюджета, внесение изменений в Налоговый кодекс в части поддержки налогоплательщиков.

Кроме того, депутаты должны будут рассмотреть вопрос изменения в календарный план работы Рады о замене двух пленарных недель и недели для встречи с избирателями на работу в комитетах, а также проект постановления о работе парламента на период карантина.

Ранее источники LB.ua во фракции "Слуги народа" сообщили, что в ближайшие два дня состоится финальное голосование "по земле".