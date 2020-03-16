Чи стане карантин прикладом вищого пілотажу?

Рішення про закрити «все і вся» в стилі класичної радянської санепідемстанції не є панацеєю. Так само і закриття підприємств в умовах карантину не є виключною панацеєю від поширення епідемії коронавірусу. Слід ретельно зважувати доцільність такого рішення.

В управлінні літаком є дуже професійний, але вимушений прийом: при пожежі двигуна пілот перекриває паливний кран, і літак вводиться в стан набору швидкості, тобто піке – для того, щоб збити полум’я. Мистецтво пілота полягає в тому, що він точно знає коли і як своєчасно вивести літак з піке…

Фото: EPA/UPG

Влада повинна прорахувати весь подальший ланцюжок наслідків та всі можливі ризики від таких дій та рішень.

Треба розуміти, що закриття підприємств – це:

не виплачена заробітна плата або її мінімальний розмір. Не всі роботодавці здатні заплатити людям зарплату за відсутності виробленої продукції, чи не наданих послуг. І як наслідок - відправлені додому за власний рахунок (або взагалі невідомо куди) співробітники;

не сплачені податки, ЄСВ, оренда за приміщення та обладнання;

нерозуміння, з яких джерел сплачувати кредити, під якими сьогодні знаходиться весь малий та середній бізнес;

як наслідок ненадходження до місцевих бюджетів, і як наслідок неспроможність місцевого самоврядування в повному обсязі виконувати свої зобов’язання, в тому числі й щодо підтримки людей, які потребують соціальної допомоги;

як наслідок - ефект доміно в економіці.

Потрібно розуміти, що такі дії все одно не дадуть належного й очікуваного ефекту щодо соціальної ізоляції.

Для того, щоб карантин ефективно спрацював, потрібно, щоб люди залишались вдома і максимально обмежили свої контакти. Закривши підприємства, все одно немає гарантії, що так і буде. Адже залишається питання транспорту, центрів надання послуг, в тому числі і соціальних.

На чому дійсно варто сконцентруватись?

1. Органам місцевого самоврядування та соціальним службам потрібно організувати комунікацію з пенсіонерами, які не вміють користуватись електронними платежами, і які вже у 20-их числах прийдуть до Ощадбанку за пенсією або сплатити за комунальні послуги. Тим самим люди похилого віку, знаходячись у найбільшій групі ризику, через скупчення можуть опинитись у небезпеці розповсюдження коронавірусу.

2. Центральна влада має передбачити введення податкових канікул для підприємців, які підпадають під закриття, щодо сплати ЄСВ, єдиного податку, податку на землю, податку на нерухомість.

3. Передбачити для малого і середнього бізнесу, який підпадає під закриття, кредитні канікули (тіла кредиту або відсотків). Це дасть можливість зменшити орендні платежі для своїх орендарів.

4. Органи місцевого самоврядування мають передивитись статті капітальних видатків на 1 півріччя, а також провести аналіз бюджетних надходжень і виконання бюджетів у 2 півріччі у зв’язку з уповільненням економічних взаємовідносин.

5. Потрібно чітко сформулювати термін форс-мажор у господарських взаємовідносинах. Зокрема, коли йдеться про закриття підприємств рішенням Уряду або органів місцевого самоврядування в умовах пандемії.

Бажаю всім, хто приймає сьогодні рішення на рівні Уряду або ОМС, точно знати момент, коли потрібно вивести літак з піке.