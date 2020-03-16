Піхота говорить

Шість років в Україні точиться війна. Шість років українські солдати тримають межу між катівнями рускага міра і країною, яка «втомилась від війни». Про що вони думають там, в окопах? Що змушує шкільного вчителя фізики вгризатися в луганську землю? Чому хлопчина родом з окупованого Донбасу в свої 22 роки вже третій рік на війні? Про що думаєте Ви, сидячи в довгих автомобільних корках у запилюжених містах, чи шукаючи найвигідніші пропозиції від лоукостів, або ж «панікуючи від вірусу»? Де вчаться Ваші діти, і чи говорите ви їм щодня, кому вони зобов`язані спокоєм і мирним життям?