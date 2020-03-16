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На Донбассе оккупанты за сутки 12 раз открывали огонь, пострадали четверо военных

Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями оружие. 

На Донбассе оккупанты за сутки 12 раз открывали огонь, пострадали четверо военных
Фото: Олена Максименко

В зоне боевых действий на Донбассе российско-оккупационные войска 12 раз открывали огонь, в том числе из запрещенного вооружения.

Они применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковый ракетный комплекс, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. 

"15 марта вследствие вражеских обстрелов два военных Объединенных сил получили ранения, еще двое - боевые поражения", - говорится в сообщении. 

Трижды открывали огонь возле н.п. Пески - из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще три раза вели обстрел возле Лебединского - со 120-мм минометов выпустили 35 мин, из минометов калибра 82 мм - 38 мин, также стреляли из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. 

Неподалеку Невельского стреляли из станкового противотанкового гранатомета. Рядом с Павлополем - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Рядом с Широкиным оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. 

В районе Луганского противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Рядом с Крымским стреляли из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. 

Напомним, в субботу, 14 марта, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. 

Сообщалось, что в субботу боевики применили минометы у Старогнатовки, Новолуганского, Шумов и Гладосово. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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