Из-за столкновения один из автомобилей перевернулся на крышу.

Фото: Виталий Мирошниченко

На Набережном шоссе возле моста Метро в Киеве в ночь на понедельник произошла масштабная автомобильная авария, в результате которой погиб человек, а еще двое, по предварительной информации, были травмированы.

Корреспондент LB.ua со слов одного из участников аварии сообщил, что ДТП произошло по причине остановившегося на дороге автомобиля.

Водитель Subaru рассказал, что двигался в направлении Столичного шоссе, как вдруг увидел прямо перед собой остановившийся Volkswagen.

Он не успел среагировать, и Subaru ударила Volkswagen в заднюю часть. От удара передний автомобиль перевернулся на крышу.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Мужчина, сидевший на пассажирском сиденье Volkswagen, получил смертельные травмы, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали врачи "скорой". Также была госпитализирована пассажирка Subaru. Водитель японского авто не пострадал.

Подробности смертельной аварии должна выяснить следственно-оперативная группа.

Фото: Виталий Мирошниченко