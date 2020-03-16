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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве произошло ДТП из-за остановившегося на шоссе автомобиля, погиб человек

Из-за столкновения один из автомобилей перевернулся на крышу.

Фото: Виталий Мирошниченко

На Набережном шоссе возле моста Метро в Киеве в ночь на понедельник произошла масштабная автомобильная авария, в результате которой погиб человек, а еще двое, по предварительной информации, были травмированы.

Корреспондент LB.ua со слов одного из участников аварии сообщил, что ДТП произошло по причине остановившегося на дороге автомобиля.

Водитель Subaru рассказал, что двигался в направлении Столичного шоссе, как вдруг увидел прямо перед собой остановившийся Volkswagen.

Он не успел среагировать, и Subaru ударила Volkswagen в заднюю часть. От удара передний автомобиль перевернулся на крышу.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Мужчина, сидевший на пассажирском сиденье Volkswagen, получил смертельные травмы, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали врачи "скорой". Также была госпитализирована пассажирка Subaru. Водитель японского авто не пострадал.

Подробности смертельной аварии должна выяснить следственно-оперативная группа.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Виталий Мирошниченко
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