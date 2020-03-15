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Возле Трускавца образовался 100-метровый карстовый провал

Пропасть возникла на бывшем калийном руднике.

Фото: drohobych-rada.gov.ua

В Львовской области возле Стебника и Трускавца в воскресенье образовался 100-метровый карстовый провал.

Об этом сообщила мэрия соседнего Дрогобыча.

"Утром возле Стебника и Трускавца образовалась новая пропасть, недалеко от старой. Оползень продолжается. Новая пропасть по состоянию на 13 часов по визуальным признакам - 150 на 50 метров. Периметр обвала отвесный. Глубина пропасти - около 100 метров", - указано в сообщении.

Карстовый провал под номером 28 образовался примерно в 150 метрах от предыдущей 27-й пропасти, возникшей 30 сентября 2017 года на территории села Модричи в руднике №2 стебницкого предприятия "Полиминерал".

Новый провал тоже возник в границах горного отвода этого рудника.

Подобные явления будут возникать до полного затопления рудника, приводятся в сообщении слова доцента кафедры экологической и инженерной геологии и гидрологии Василия Дякива из Львовского национального университета имени Франко.

Несмотря на то, что новый провал находится недалеко от дороги Дрогобыч - Трускавец, закрывать ее не будут, а только ограничат проезд для крупногабаритного транспорта.

Фото: loda.gov.ua

Фото: loda.gov.ua

Горно-химическое предприятие "Полиминерал" раньше занималось добычей калийных руд.

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