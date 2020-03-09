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В Киеве провели акцию солидарности с украинским Крымом

Акция прошла возле памятника Шевченко.

Фото: LB.ua

В понедельник, 9 марта, возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве провели акцию солидарности с украинским Крымом.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на нее пришли несколько десятков человек. Перед собравшимися выступил, в частности, крымчанин Олег Сенцов, который был задержан после оккупации и находился за решеткой под надуманными обвинениями с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. Россия отпустила его в прошлом году в рамках обмена 35 на 35.

"Я уверен, что мы вернем наш Крым, потому что у нас очень много сторонников, которые помнят, что это Украина. В первую очередь это крымские татары и украинские патриоты, они там есть", - сказал Сенцов.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Акция солидарности проводится в день рождения Шевченко, так как в 2014 году именно в этот день многие крымчане вышли к его памятникам в знак протеста против оккупации.

"В 2014 году украинцы пели гимн Украины у памятников Тарасу Шевченко в городах Крыма, а 9 марта Киев споет гимн в знак солидарности с нашими соотечественниками, которые ежедневно защищают украинский Крым", - заявили организаторы.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Мероприятие организовали Крымская правозащитная группа, ZMINA, Центр гражданского просвещения "Альменда", Дом прав человека "Крым", Офис по разработке гуманитарной политики Украины, Региональный центр прав человека.

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