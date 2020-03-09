В Запорожье умерла девочка, на которую упала 200-килограммовая парковая фигура

В запорожской больнице умерла десятилетняя девочка, на которую 8 марта в парке "Дубовый Гай" упала 200-килограммовая скульптура. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-офицер запорожского облуправления полиции Екатерину Людвик.

"По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девочку. Полиция начала расследование по двум статьям: 367 (служебная халатность) и 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Девочку госпитализировали без сознания. Она умерла от полученных травм.

Парк деревянных скульптур "Поляна сказок" был создан в центральном парке Запорожья в рамках грантового проекта в августе 2013 года.