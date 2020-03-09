За сутки на Донбассе произошло шесть обстрелов, есть погибший и раненые

В понедельник пока не стреляли.

В воскресенье, 8 марта, в районе боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов, есть погибший и раненые.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Один военный погиб и еще трое были ранены в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик с солдатами. Кроме того, во время обстрелов украинских позиций еще три человека получили ранения.

Большинство обстрелов произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Стреляли возле Опытного, Авдеевки, Верхнеторецкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили один обстрел позиций ООС, а именно вблизи хутора Вольный.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.

Напомним, что 6 марта на Донбассе погиб боец 93-й бригады Дмитрий Фирсов. Транспорт, в котором ехали военные, попал на мину возле Крымского в Луганской области. 40-летний Фирсов погиб, трое других военных получили ранения. Еще одного бойца ранили во время обстрела.

7 марта потерь не было.