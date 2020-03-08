Боевики на Донбассе совершили в субботу шесть обстрелов

В субботу, 7 марта, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики открывали огонь у Красногоровки из станкового противотанкового гранатомета, сделав 10 выстрелов, вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Широкино - из миномета калибра 82 мм (четыре мины).

Кроме того, противник стрелял вблизи населенного пункта Зайцево из миномета калибра 82 мм (шесть мин), из станкового противотанкового гранатомета (четыре выстрела), а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Луганского оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, рядом с Новотошковским - из станкового противотанкового гранатомета (10 выстрелов), а также из вооружения БМП.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в субботу не было.

Напомним, 6 марта снайпер боевиков ранил мирного жителя в Марьинке. Мужчина находился за рулем автомобиля.