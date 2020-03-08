​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО (обновлено)
​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО (обновлено)
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" на заводе в Кременчуге
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" на заводе в Кременчуге
В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"
В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"
Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка
Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики на Донбассе совершили в субботу шесть обстрелов

Потерь среди украинских военных нет.

Боевики на Донбассе совершили в субботу шесть обстрелов
Пророссийские боевики на оккупированной части Донбасса
Фото: EPA/UPG

В субботу, 7 марта, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики открывали огонь у Красногоровки из станкового противотанкового гранатомета, сделав 10 выстрелов, вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Широкино - из миномета калибра 82 мм (четыре мины).

Кроме того, противник стрелял вблизи населенного пункта Зайцево из миномета калибра 82 мм (шесть мин), из станкового противотанкового гранатомета (четыре выстрела), а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Луганского оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, рядом с Новотошковским - из станкового противотанкового гранатомета (10 выстрелов), а также из вооружения БМП.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в субботу не было.

Напомним, 6 марта снайпер боевиков ранил мирного жителя в Марьинке. Мужчина находился за рулем автомобиля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также