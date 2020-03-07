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Оккупанты пустили по Керченскому мосту электричку в Анапу

В расписании - по два рейса из Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно.

Оккупанты пустили по Керченскому мосту электричку в Анапу
Фото: МОСТ

Из Керчи в аннексированном Россией Крыму в 7 марта запустили "пригородное" железнодорожное сообщение в Анапу.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Время в пути до конечной станции составляет два часа. Стоимость проезда от Керчи до Анапы - 439 российских рублей.

В расписании компании-перевозчика - по два рейса из Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по три - в пятницу и выходные дни.

Напомним, 23 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.

Ночью 25 декабря российский поезд из Санкт-Петербурга проехал по Керченскому мосту в Севастополь. После этого прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

МИД Украины выразил решительный протест, а представительство президента в Автономной Республике Крым заявило о противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным ею Крымом.

Европейский Союз назвал запуск поездов в Крым "еще одним нарушением суверенитета Украины" со стороны России.

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