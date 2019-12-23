У Зеленского осудили запуск поездов РФ в Крым

Представительство президента Украины в Крыму отметило противоправность запуска железнодорожного сообщения между оккупированным Крымом и Россией. Об этом сообщило представительство президента на фейсбуке.
"Любой въезд/выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе", - сказано в сообщении.
Представительство президента также осудило очередной несогласованный с Украиной визит президента РФ Владимира Путина на оккупированную территорию Украины - Крым и город Севастополь.
Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.
Представительство Зеленского подчеркнуло, что никакие действия РФ по Крыму не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.
Напмоним, что автомобильный мост из России в оккупированный ею Крым был открыт в мае 2018 года.